انفجار قنبلة دخان داخل محطة مترو «منشية الصدر» بالخط الأول

مراسل «ONA»:

انفجرت قنبلة دخان، منذ قليل، داخل أروقة محطة مترو منشية الصدر بالخط الأول، دون التأثير على حركة القطارات.

وأكدت مصادر لـ”ona”، أن أحد الضباط عثر على حقيبة مغلقة موضوعة بجوار أحد المقاعد على رصيف المحطة في اتجاه حلوان.

وأوضحت المصادر، أن الضابط اشتبه في الحقيبة وعندما قرر فتحها داخل مكتب شرطة المحطة لفحصها، انفجرت القنبلة بجوار ماكينات التذاكر وتبين أنها قنبلة غاز الغرض منها إثارة الذعر والارتباك بين المواطنين.

وأشارت المصادر، إلى أن انفجار قنبلة الدخان حدوث حالات إغماءات من رواد المترو تم تقديم الاسعافات الأولية لهم ، ما أدى إلى قيام شرطة النقل والمواصلات بإغلاق أبواب الدخول لحين الانتهاء من تمشيط المنطقة.