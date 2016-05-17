7مسلسلات على «صدى البلد» في رمضان.. أبرزهم «نسوان قادرة» و«بث مباشر»

كتبت – إنجي لطفي

أكدت إلهام أبو الفتح، العضو المنتدب لشبكة قنوات صدى البلد، أن شبكة قنوات صدى البلد، ستزين بباقة من الأعمال الدرامية المتميزة لنجوم الدراما المصرية، والعربية خلال شهر رمضان.

وأعلنت “أبو الفتح”، أن “صدى البلد”، نجحت في التعاقد لعرض عددٍ من الأعمال الدرامية المتميزة خلال شهر رمضان، والتي تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وتضمنت قائمة الأعمال الرامية المقرر عرضها:

“هي ودافنشي”، من بطولة ليلى علوي، خالد الصاوي، ياسر علي ماهر، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

“الخروج”، بطولة درة، شريف سلامة، ظافر العابدين، ومن تأليف محمد الصفتي، وإخراج محمد جمال العدل.

“سقوط حر”، من بطولة نيللي كريم، دنيا ماهر، محمد كامل، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج شوقي الماجري.

“بث مباشر”، بطولة الفنان طلعت زكريا، مها أحمد، وسوسن بدر، ومن تأليف جمعة قابيل، وإخراج جيهان رزق.

“الميزان”، من بطولة غادة عادل، ناهد السباعي، شيرين رضا، صبري فواز، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد خالد موسى.

“نسوان قادرة”، من بطولة عبير صبري، ريهام سعيد، نسمة محمود، عايدة رياض، ومن تأليف وإخراج أحمد عاطف.

وآخيرًا “فوق مستوى الشبهات”، بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، ومن تأليف عبد الله حسن، وإخراج هاني خليفة.