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7مسلسلات على «صدى البلد» في رمضان.. أبرزهم «نسوان قادرة» و«بث مباشر»

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صدى البلد

صدى البلد

كتبت – إنجي لطفي

أكدت إلهام أبو الفتح، العضو المنتدب لشبكة قنوات صدى البلد، أن قنوات صدى البلد، ستزين بباقة من الأعمال الدرامية المتميزة لنجوم الدراما المصرية، والعربية خلال شهر رمضان.

وأعلنت “أبو الفتح”، أن “صدى البلد”، نجحت في التعاقد لعرض عددٍ من الأعمال الدرامية المتميزة خلال شهر رمضان، والتي تتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وتضمنت قائمة الأعمال الرامية المقرر عرضها:

 

“هي ودافنشي”، من بطولة ليلى علوي، خالد الصاوي، ياسر علي ماهر، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

أبطال مسلسل هي ودافنشي

أبطال مسلسل هي ودافنشي

“الخروج”، بطولة درة، شريف سلامة، ظافر العابدين، ومن تأليف محمد الصفتي، وإخراج محمد جمال العدل.

أفيش مسلسل الخروج

أفيش مسلسل الخروج

 

“سقوط حر”، من بطولة نيللي كريم، دنيا ماهر، محمد كامل، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج شوقي الماجري.

أفيش مسلسل سقوط حر

أفيش مسلسل سقوط حر

“بث مباشر”، بطولة الفنان طلعت زكريا، مها أحمد، وسوسن بدر، ومن تأليف جمعة قابيل، وإخراج جيهان رزق.

مشهد من مسلسل بس مباشر

مشهد من مسلسل بث مباشر

“الميزان”، من بطولة غادة عادل، ناهد السباعي، رضا، صبري فواز، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد خالد موسى.

أفيش مسلسل الميزان

أفيش مسلسل الميزان

“نسوان قادرة”، من بطولة عبير صبري، ريهام سعيد، نسمة محمود، عايدة رياض، ومن تأليف وإخراج أحمد عاطف.

مسلسل نسوان قادرة

مسلسل نسوان قادرة

وآخيرًا “فوق مستوى الشبهات”، بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، ومن تأليف عبد الله حسن، وإخراج هاني خليفة.

أفيش مسلسل فوق مستوى الشبهات

أفيش مسلسل فوق مستوى الشبهات

 

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