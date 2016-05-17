أخبار عاجلة

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال 2017؟ -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم..ورشة فنون تشكيلية عن الفن الفولكولورى الكوري الجنوبى بقصر ثقافة الأقصر

Google+ Print
اليوم..ورشة فنون تشكيلية عن الفن الفولكولورى الكوري الجنوبى بقصر ثقافة الأقصر اليوم..ورشة فنون تشكيلية عن الفن الفولكولورى الكوري الجنوبى بقصر ثقافة الأقصر

 

قصر ثقافة الاقصر

مراسل«ONA»:
> يقيم المركز الثقافي الكوري الجنوبى بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصرالتابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة سعد فاروق، مساء اليوم الثلاثاء، ورشة فنون تشكيلية عن الفن الفولكولورى الكوري الجنوبى «مينهوا»، بمشاركة الفنانة «كيم كيونج هي» بمقر قصر ثقافة الأقصر .
> وأوضح محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر في تصريح صحفي، أن فن الورشة تهدف التعرف عن قرب على روح الشعب الكورى فى الماضى، من خلال رسومات «مينهوا»، لا سيما أنها تحاكى المجتمع الكورى وأساليب معيشته وتختلف موضوعاتها بإختلاف الزمان واهتمامات المجتمع وقتها.

وأضاف، أن فن «مينهوا» يعود إلى أواخر عصر مملكة جوسون، وكان يستخدم فى تزيين البيت الكورى التقليدى أو للإحتفال بأعياد الميلاد أو حفلات الزفاف، كما كان يستخدم كرمز للحظ السعيد فى العام الجديد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا