اليوم..ورشة فنون تشكيلية عن الفن الفولكولورى الكوري الجنوبى بقصر ثقافة الأقصر

مراسل«ONA»:

> يقيم المركز الثقافي الكوري الجنوبى بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصرالتابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة سعد فاروق، مساء اليوم الثلاثاء، ورشة فنون تشكيلية عن الفن الفولكولورى الكوري الجنوبى «مينهوا»، بمشاركة الفنانة «كيم كيونج هي» بمقر قصر ثقافة الأقصر .

> وأوضح محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر في تصريح صحفي، أن فن الورشة تهدف التعرف عن قرب على روح الشعب الكورى فى الماضى، من خلال رسومات «مينهوا»، لا سيما أنها تحاكى المجتمع الكورى وأساليب معيشته وتختلف موضوعاتها بإختلاف الزمان واهتمامات المجتمع وقتها.

وأضاف، أن فن «مينهوا» يعود إلى أواخر عصر مملكة جوسون، وكان يستخدم فى تزيين البيت الكورى التقليدى أو للإحتفال بأعياد الميلاد أو حفلات الزفاف، كما كان يستخدم كرمز للحظ السعيد فى العام الجديد .