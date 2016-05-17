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روسيا: شركة "روسنفت" مهتمة ببناء محطة للغاز والنفط فى منطقة قناة السويس

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روسيا: شركة "روسنفت" مهتمة ببناء محطة للغاز والنفط فى منطقة قناة السويس روسيا: شركة "روسنفت" مهتمة ببناء محطة للغاز والنفط فى منطقة قناة السويس
أكد الممثل التجارى الروسى فى فيدور لوكاشين أن شركة الدولة "روسنفت" مهتمة فى بناء محطة للنفط والغاز فى منطقة قناة السويس، وتقوم الشركة حاليا بمفوضات مع إدارة المنطقة الاقتصادية فى السويس.

وأضاف لوكاشين لوكالة نوفستى الروسية للأنباء أنه فى عام 2015 تلقت البعثة التجارية الروسية فى مصر من وزارة البترول المصرية مقترحات لتطوير النفط والغاز.

وأشار لوكاشين أن شركة روسنفت الروسية مستعدة لبناء محطة النفط والغاز فى مصر، موضحا أن القاهرة تهتم بزيادة إمدادات الغاز الطبيعى المسال الروسى.


>- روسنفت الروسية: سلمنا مصر أول شحنة غاز مسال من اتفاق أغسطس 2015

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