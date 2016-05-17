وزير الكهرباء: محطة غرب أسيوط تخلق سوقا تنافسيا للطاقة الكهربائية

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء، أن افتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة، بقدرة ألف ميجا وات خلق سوقا تنافسيا للكهرباء.

وأضاف الوزير خلال افتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط، بحضور الرئيس السيسي، أنه سيتم فصل شركة الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة تماما، لتقوم بشراء الكهرباء من شركات الدولة أو القطاع الخاص، وترجع تبيعها إلى شركات التوزيع.

وأوضح أننا ننفذ مشروعاتنا خلال عامين، لتشجيع المستثمرين، ما يساعد فى التعامل مع دول الجوار فى بيع وشراء الكهرباء، وهى الخطة الواضحة بين المزيج والإنتاج الكهرباء حتى عام 2035 .

وأشار شاكر إلى أن الوزارة تقوم بخطة واضحة ومدروسة على أساس علمى، وأنه فى عام 2012 و2013 كان قد سبق التعاقد مع مكتب الاستشارى العالمى، والذى قدم المساعدة الفنية فى مراجعة وتدريب استراتيجية الطاقة حتى عام 2035، مضيفًا: شركة الكهرباء بتقوم بدراسة موازية وتناقش الخبير الأجنبى لأن الخبرة الاجنبية يتعلم منها حاجة ونحسن الأداء كما يجب".

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