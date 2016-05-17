أرقام في الجول - عادل جمعة أكمل ما ينقص الزمالك.. ويحتاج لدرس من طلبة

استعادت الجبهة اليسرى للزمالك خطورتها مع محمد عادل جمعة الظهير الذي يقدم أداء جيدا على المستوى الهجومي، كلله بصناعة هدف الفوز على الاتحاد السكندري.

الزمالك واصل الاعتماد على عادل جمعة أساسيا للمباراة الخامسة على التوالي، ولايزال الظهير الأيسر مميزا في صناعة الفرص للفريق الأبيض.

عادل جمعة أرسل 3 عرضيات خلال مواجهة الاتحاد، 2 منهم خرجا بشكل صحيح وحول إبراهيم عبد الخالق واحدة منهما لشباك الهاني سليمان.

هناك ميزة أخرى في عادل جمعة، وهي أنه قادر على تقديم الحلول لزملائه في مواجهة ضغط المنافس. حيث استلم الكرة 39 مرة ضد الاتحاد ولم يخسرها ولا مرة تحت ضغط.

أين استلم الكرة:

ثم تبدأ مهمته في نقل الكرة لبناء هجمات الفريق الأبيض، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 77%، حيث مرر الكرة 43 بشكل صحيح من أصل 56.

والرائع أن أغلب تمريراته كانت للأمام.

إلى أين كانت تمريراته:

لكن هناك عمل عادل جمعة لايزال غير مكتمل، ويحتاج لتطوير أرقامه على الجانب الدفاعي.

وتدخل عادل جمعة لاسترجاع الكرة 7 مرات فقط من لاعبي الاتحاد.

بمقارنة أرقام عادل جمعة الدفاعية بحمادة طلبة الذي يلجأ له الزمالك بسبب تفوقه في هذا الشق، فالثاني تدخل لاسترجاع الكرة 12 مرة ضد الداخلية في أخر مباراة لعبها مع الفريق.