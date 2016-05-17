تحليل في الجول – محمد عبد الجليل: أخطاء الأهلي الدفاعية ليست أزمة.. والدليل فايتسا

"مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي ليست صعبة. الأهلي قادر على الفوز لأنه يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب الدوري، وقادر على تجاوز كل المنافسين"، هكذا كان رأي محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين في نادي مصر للمقاصة حاليا.

ويستضيف الأهلي الإنتاج الحربي في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وقال عبد الجليل، في تحليله للمباراة لـFilGoal.com : "إذا كان الثلاثي حسام غالي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد في حالته، الأهلي يكون قوي للغاية".

وأضاف "أخطاء الأهلي الدفاعية لا أراها أزمة. مدرب الأهلي السابق ديتريتش فايتسا كان يقول لنا إنه لا مانع في الفوز 5-2 أو 6-3، طالما نسجل الأهداف فلا مشكلة في تلقي بعضا منها".

وعن نقطة قوة الإنتاج الحربي قال: "الإنتاج فريق قوي ويقدم عروض كبيرة أمام الفرق الكبرى، لديه خط هجوم قوي بوجود محمد ناجي جدو وصلاح أمين، سيشكلان مصدر إزعاج كبير للأهلي".

أما عن نقطة ضعف الإنتاج قال: "لا يمكن حصر نقطة ضعف محددة، مواجهة الأهلي لأي فريق تجعل للأخير حسابات مختلفة ويميل للتكتل والهجمات المرتدة".