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بالصور..ختام فعاليات «ورشة مسرح العرائس» بقصر ثقافة أسوان

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> أختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة «مسرح العرائس»بقصر ثقافة أسوان، والتى نظمتها ثقافة الطفل .
> وقالت منال عبد العزيز مسؤل ثقافة الطفل، إن الورشة جاءت لتأهيل أمناء مكتبات الطفل على كيفية عمل عرائس من الإمكانيات المتاحة، وإستخدامها فى عمل مسرح عرائس للطفل .

وأوضح محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، أن الورشة إستمرت على مدى 5 أيام لتدريب العاملين بمكتبات الطفل، على كيفية تصنيع العرائس، وكيفية توظيفها فى تعليم الطفل القيم والمهارات، وكيفية سرد القصص لهم من خلال مسرح العرائس، مشيرا الي أن الفنان أحمد كشرى قام بتدريب 17 من أمناء المكتبات بالورشة.

وفى ختام الورشة تم عمل مسرح عرائس للمتدربين وسرد بعض قصص الأطفال مع تغير الأصوات، بما يتناسب مع موضوع القصة، وكيفية جذب إنتباه الطفل، وتقديم النصيحة والمعلومة والقصة له من خلال توظيف الصوت وحركة الأصابع لتحريك الدمى .

 

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