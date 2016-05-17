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فيديو.. السيسي شاكرًا وزير الكهرباء: «ظلمتوه..ولما الأزمة انتهت محدش قاله متشكرين»

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فيديو.. السيسي شاكرًا وزير الكهرباء: «ظلمتوه..ولما الأزمة انتهت محدش قاله متشكرين» فيديو.. السيسي شاكرًا وزير الكهرباء: «ظلمتوه..ولما الأزمة انتهت محدش قاله متشكرين»

الرئيس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بعد انتهاء العرض الذي قدمه عن استراتيجية الوزارة لمضاعفة حجم الطاقة المنتجة خلال الفترة الماضية، قائلا: “شكرًا جزيلا لك”.

وقال السيسي، خلال افتتاحه لمحطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة، وعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، متحدثًا عن وزير الكهرباء: «ظلمتوه والناس كانت ماسكه فيه في 2014 بسبب أزمة الطاقة، ولما الأزمة انتهت محدش قاله متشكرين .. فكان لازم نوجه له الشكر الآن».

كما وجه الرئيس حديثه للمواطنين، قائلا: «أوعوا تتصوروا إن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين هين أو سهل.. دي دولة واقفة تقاتل عشان تقوم، وأهل الشر بيتكاتفوا عليها قوي، لأنهم لم يريدوا لهذا الإنجاز أن يتحقق، ولكن إرادة الله هي التي نفذت، لأن الجهد كان مضني والتكاليف هائلة والإرادة قوية».

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