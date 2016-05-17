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استراليا: القبض على 5 متهمين بالانضمام لداعش

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استراليا: القبض على 5 متهمين بالانضمام لداعش استراليا: القبض على 5 متهمين بالانضمام لداعش

عناصر من داعش – أرشيفية

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية القبض على خمسة رجال متهمين بالتخطيط للسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش في رحلة تبدأ عبر البحر من أستراليا إلى إندونيسيا ، وذلك ضمن سلسلة مداهمات تقوم بها الشرطة في مدينة ملبورن.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية فيكتوريا حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء، بأن المداهمات شملت الضواحي الشمالية والشمالية الغربية لملبورن.

ووجهت اتهامات للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عاما بالإعداد لدخول دولة أجنبية “بهدف المشاركة في أنشطة عدائية” وهي تهمة تصل أقصى عقوبة لها إلى السجن مدى الحياة.

واعتقل الرجال الخمسة الذين لم تعلن أسماؤهم الأسبوع الماضي, بعد سحبهم لزورق طوله سبعة أمتار مزود بمحرك نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من ملبورن إلى كيرنز بولاية كوينزلاند بشمال أستراليا.

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