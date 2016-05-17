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بالصور..«محافظ أسوان»يشيد بمبادرة الشباب التطوعية لنظافة وتجميل محافظتهم

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مجدى حجازى محافظ أسوان

مجدى حجازى محافظ أسوان

مراسل«ONA»:
> قامت مجموعات شبابية بمدينة أسوان، بمبادرة للمساهمة في نظافة الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، وسط ترحيب وتشجيع وإشادة من جموع المواطنين ، وتشارك فيها مراكز الشباب بجانب طلاب المدارس والجامعة .
> وأشاد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بالوعى الوطنى والحضارى لشباب أسوان وإدراكهم بالتحديات الحالية وبدورهم المجتمعى البناء ليثبتوا يومًا بعد يوم، بأنهم قادرين على تحمل المسئولية.

وأوضح هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن خطة عمل هذه المبادرة الشبابية تشمل مشاركة 140 شاب وفتاة كمرحلة أولى ينتمون لـ 9 مراكز شبابية هى«قدرى عثمان والسيل والشيخ هارون وبدر والحصايا والناصرية وأبو الريش قبلى وأبو الريش بحرى» .

وأشار الي أن المبادرة ستغطى مناطق المحمودية والسيل الجديد والشيخ هارون والطابية وشرق البندر والنفق وميدان المحطة ، بجانب شوارع الكورنيش و أبطال التحرير والبركة ، بالإضافة إلى سوق الشواربى والسوق التجارى.

وأضاف، أن تنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل تحدث فى توقيتات لا تشهد إرتفاع لدرجات الحرارة أو إزدحام الحركة المرورية ، حفاظًا على سلامة وصحة الشباب المشارك فى المبادرة .

 

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