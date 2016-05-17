أخبار سوريا..مقتل 9 عناصر من داعش فى اشتباكات بريف حمص الشرقى

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره بريطانيا) الثلاثاء، أن تسعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا خلال اشتباكات مع قوات النظام السورى فى ريف حمص الشرقى بسوريا.

وقال المرصد- فى بيان له اليوم- " أن قوات النظام قصفت صباح اليوم أماكن فى قرية البرج بمنطقة الحولة فى ريف حمص الشمالى "، مشيرا إلى تداول أنباء عن إصابة مواطنة، بينما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى فى محيط تل الصوان قرب حقل شاعر بريف حمص الشرقى، وسط معلومات عن تقدم قوات النظام فى المنطقة.

وأكد المرصد مقتل 9 عناصر على الأقل من تنظيم داعش خلال معارك مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى منطقة جبل الهيال ببادية تدمر الجنوبى فى ريف حمص الشرقى، وتمكنت قوات النظام من سحب جثث معظمهم.

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