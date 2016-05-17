تشكيل فريق بحث لضبط المتورطين فى انفجار قنبلة بجوار خط غاز بدمنهور

أكد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أنه تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من ضباط إدارة البحث الجنائى قاده العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بالإشتراك مع فريق من أكفاء ضباط فرع الأمن الوطنى لسرعة ضبط المتورطين فى واقعة انفجار عبوة ناسفة بجوار خط الغاز فى دمنهور.

وأشار مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن المديرية رفعت حالة الاستنفار القصوى فى جميع القطاعات، وكثفت وجودها الأمنى أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية، وذلك للتصدى لأى محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين.

كما أوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أن المديرية ستتصدى لكافة أشكال العنف وستواجه أى محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقا للقانون، وشدد مساعد وزير الداخلية على أنه لن يسمح للجماعة الإرهابية بالقيام بأعمال عنف مهما كلفهم من تضحيات وستتم مواجهة أى أعمال إرهابية بكل حسم، ولن يسمح بالمساس بأمن البلاد، ولن يتهاون مع أى فرد يحاول الخروج عن القانون.

وكانت قد انفجرت فجر اليوم عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل خط الغاز المغذى لشركة إنتاج الكهرباء بزاوية غزال بدمنهور بالبحيرة، مما أدى لحدوث "اعوجاج" بالماسورة، بينما تمكنت الحماية المدنية وخبراء المفرقات بالبحيرة، من إحباط مفعول عبوة ناسفة أخرى كانت متواجدة بالقرب من الأولى، و جارى تمشيط المنطقة المحيطة بالشركة للبحث عن أى متفجرات أخرى.

استنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار عبوة ناسفة بجوار خط الغاز فى دمنهور