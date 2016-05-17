تأجيل محاكمة 536 من عناصر الإخوان بالمنيا لـ 23 مايو الجارى

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، نظر محاكمة 536 متهماً من عناصر الإخوان فى أعمال عنف وشغب بمركزى ملوى وسمالوط عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 23 مايو الجارى لعدم حضور المتهمين.

وذلك فى 3 قضايا الأولى: والمتهم فيها 198 شخصاً فى حرق واقتحام مجلس مدينة ملوى، بينهم 37 متهماً محبوسين على ذمة القضية، والقضية الثانية: تتعلق باقتحام وحدة مرور ملوى والمتهم فيها 316 شخصاً بينهم 35 متهماً محبوسين على ذمة القضية، والقضية الثالثة تتعلق بتكوين خلية إرهابية وتفجيرمحولات كهرباء بمركز سمالوط، بينهم 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية .

وكانت الأجهزة الأمنية وجهت لهم تهمة التحريض على العنف، وإثارة الشغب والتظاهر بدون موافقات أمنية، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

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