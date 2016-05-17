أخبار عاجلة

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال 2017؟ -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 536 من عناصر الإخوان بالمنيا لـ 23 مايو الجارى

Google+ Print
تأجيل محاكمة 536 من عناصر الإخوان بالمنيا لـ 23 مايو الجارى تأجيل محاكمة 536 من عناصر الإخوان بالمنيا لـ 23 مايو الجارى
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، نظر محاكمة 536 متهماً من عناصر الإخوان فى أعمال عنف وشغب بمركزى ملوى وسمالوط عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 23 مايو الجارى لعدم حضور المتهمين.

وذلك فى 3 قضايا الأولى: والمتهم فيها 198 شخصاً فى حرق واقتحام مجلس مدينة ملوى، بينهم 37 متهماً محبوسين على ذمة القضية، والقضية الثانية: تتعلق باقتحام وحدة مرور ملوى والمتهم فيها 316 شخصاً بينهم 35 متهماً محبوسين على ذمة القضية، والقضية الثالثة تتعلق بتكوين خلية إرهابية وتفجيرمحولات كهرباء بمركز سمالوط، بينهم 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية .

وكانت الأجهزة الأمنية وجهت لهم تهمة التحريض على العنف، وإثارة الشغب والتظاهر بدون موافقات أمنية، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.


>المؤبد لـ25 إخوانيا وبراءة 13 آخرين بتهمة التحريض على العنف فى الشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365