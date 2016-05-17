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مفاجأة.. فيروس شلل الأطفال أحدث علاج للسرطان

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مفاجأة.. فيروس شلل الأطفال أحدث علاج للسرطان مفاجأة.. فيروس شلل الأطفال أحدث علاج للسرطان
مفاجأة كبيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن تطوير علاج جديد للسرطان باستخدام الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال.

من جانبهم، أشار فريق من الباحثين بجامعة ديوك الأمريكية (الذين توصلوا لهذا الاكتشاف) إلى أن فكرة استهداف السرطان بالفيروسات هى قديمة للغاية، يزيد عمرها عن 100 عام، موضحين أنهم نجحوا فى تحضير نسخة مطورة من الفيروس تم تعديلها بالهندسة الوراثية، وتتمتع بالقدرة على استهداف الخلايا السرطانية وقتلها.

المثير أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA منحت هذه التقنية العلاجية باستخدام فيروس شلل الأطفال "PVS-RIP" لقب "اكتشاف أو انجاز عظيم breakthrough" وهو ما يبشر بأنها قد ترى النور قريبا وتستخدم بشكل عملى فى مكافحة السرطان.

وأكد التقرير أن العلماء الأمريكيين بدأوا مؤخرا التجارب الإكلينيكية الخاصة بفيروس شلل الأطفال فى علاج الأورام الأرومية الدبقية بالمخ "recurrent glioblastoma brain tumours"، ومن المتوقع أن يساهم العلاج الجديد فى القضاء على أغلب الخلايا السرطانية دون أن يضر بالخلايا الطبيعية.

ويعمل فيروس شلل الأطفال المطور "PVS-RIPO" عن طريق إزالة الطبقة الواقية التى تغلف بها خلايا السرطان نفسها وتحجبها عن المناعة، وبالتالى يستطيع الجهاز المناعى استكشافها والقضاء عليها.

ولكن لم يسلم الأمر من بعض المخاطر الصحية المحتملة، حيث هناك احتمال أن تتسبب بعض نسخ فيروس شلل الأطفال فى الإضرار بمناعة الشخص المريض بالسرطان، ومن المنتظر أن تتوصل التجارب القادمة إلى المزيد من النتائج حول آمان هذه التقنية العلاجية بعد أن أثبتت الأبحاث الأولية فاعليتها فى محاربة سرطان المخ.

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