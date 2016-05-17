«العدل» ترسل خطابات ترشح رؤساء الهيئات القضائية الجُدد لرئاسة الجمهوريه

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل أرسلت إلى المجالس العُليا للهيئات والجهات القضائية، خطابات الترشيح الخاصة بالرؤساء الجدد لتلك الهيئات والجهات.

ومن المقرر أن يتولوا مهام مناصبهم، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، خلفًا للرؤساء الحاليين، الذين تنتهي مدتهم بعد أن اكتمل عطاؤهم ببلوغهم سن التقاعد القانونية، والمحددة بـ 70 عامًا.

وأوضح المصدر – في تصريحٍ له – أن خطابات الترشيح تضمنت أسماء النائب الأول التالي للرئيس الحالي بكل هيئة وجهة قضائية من بين محكمة النقض، مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، عملا بقاعدة الأقدمية المطلقة في تولي المناصب الرئاسية داخل تلك الهيئات والجهات، حسبما أفاد مراسلنا.

وتضمنت الخطابات أسماء ” المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، رئيسًا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، والمستشار علي محمد رزق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية خلفًا للمستشار سامح كمال، والمستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيسًا لمجلس الدولة خلفًا للمستشار جمال ندا”.