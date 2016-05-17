أخبار فلسطين..إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا فى الضفة الغربية

اعتقل الجيش الاسرائيلى ليل الاثنين الثلاثاء نائبا فى المجلس التشريعى الفلسطينى عن حركة حماس، إضافة إلى 11 فلسطينيا آخرين، حسب ما ذكر نادى الأسير بفلسطين.

وذكر النادى الناشط فى الدفاع عن المعتقلين فى السجون الاسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى اعتقل النائب عبد الجابر الفقهاء، وهو من بلدة سنجل فى شمال الضفة الغربية، إضافة إلى 11 فلسطينيا، لم تعرف انتماءاتهم.

وحصلت الاعتقالات التى لم تعرف أسبابها فى العيسوية قرب القدس والخليل فى جنوب الضفة الغربية المحتلة ورام الله فى وسط الضفة.

وكان الفقهاء اعتقل اكثر من مرة وخضع للاعتقال الإدارى، بسبب حظر اسرائيل عمل "كتلة الاصلاح والتغيير" التابعة لحركة حماس.

وتحتجز إسرائيل فى سجونها سبعة نواب، هم أربعة من حركة حماس، وثلاثة من حركة فتح والجبهة الشعبية، من ضمنهم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات.

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