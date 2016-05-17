6 طرق سهله لخسارة الوزن

لكل من يرغب بخسارة الدهون الزائدة في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الطرق والوسائل التي تساعد في خسارة الوزن الزائد بسهولة

أصبحت مشكلة الوزن الزائد من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص من حولنا باختلاف أعمارهم والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية والنفسية لهم وتتمثل المشكلات النفسية في الشعور الدائم بالإحباط والتوتر والقلق مع فقد الثقة بالنفس والإحراج المستمر خاصة في المناسبات والاحتفالات.

أما بالنسبة للمشكلات الصحية فإن زيادة الوزن بشكل مفرط تجعل الجسم معرض للإصابة بالكثير من الأمراض منها السكري وأمراض القلب المختلفة وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكولسترول بالدم وغيرها.

كيف أتخلص من وزني الزائد والدهون المتراكمة بالجسم بسهولة؟

-الأجهزة الإلكترونية :

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الوزن الزائد بشكل مفرط ولقد انتشرت تلك المشكلة في عصرنا هذا كثيرًا بسبب انتشار استخدام الأجهزة الالكترونية في كل مكان مما أدى إلى انخفاض المجهود البدني الذي يقوم به الجسم وبالتالي انخفاض معدلات حرق الدهون لديه مما يؤدي بالتبعية إلى تراكم الدهون بالجسم وعدم التخلص منها أولًا بأول.

-عدم ممارسة الرياضة:

كما أن الإنشغال بنمط الحياة السريع وعدم ممارسة الرياضة بانتظام يعتبر سبب قوي لظهور مشكلة الزيادة المفرطة بالوزن.

– تناول الأطعمة الغير صحية:

مع تناول الأطعمة الغير صحية والتي تحتوي على نسب عالية من الدهون والأملاح والسعرات الحرارية، كما أن تناول الطعام بشكل سريع يؤدي إلى ذات المشكلة التي نتحدث عنها حيث يساعد على عدم الشعور بالشبع إلا بعد تناول كميات كبيرة من الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط.

-الفواكه والخضروات:

عدم الحفاظ على تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة سبب كبير في مشكلة زيادة الوزن حيث ان تناول الخضروات والفواكه يمد الجسم بالكثير من الفوائد بالإضافة إلى انه يمنحكِ الشعور بالشبع لفترات طويلة لهذا تقل كمية الطعام التي تتناولها خلال الوجبات الرئيسية، كما أن تناول المكسرات بإفراط يعتبر عامل قوي لزيادة الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية للغاية.

-شرب الماء بكثرة:

من الضروري الإكثار من تناول الماء خلال النهار حيث تساعد الماء على تقليل الشهية والشعور بالشبع والإمتلاء لفترات طويلة مما يساعدكِ على تقليل كمية الطعام التي تتناولها هذا بجانب الفوائد المتعددة التي تمنحها الماء للجسم فهي تعمل على تخليص الجسم من السموم كما تساعد في حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية المتراكمة بالجسم، ومن الضروري عدم إضافة السكر إلى الماء أو حتى العسل.

كما ان تناول الماء يحتاج إلى تناول الطعام ايضًا فهي ليست بديلة عن الطعام ولا تحل محل الوجبات التي يجب تناولها خلال اليوم مع الحرص على أن تكون تلك الوجبات غنية بالفيتامينات لتعويض ما يفتقده الجسم منها كما لابد أن تحتوي على العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في المحافظة على صحة الجسم.

-الألياف الطبيعية:

من الضروري الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف خاصة العناصر الطبيعية من الخضروات والفواكه والحبوب وغيرها، حيث تساعد الألياف الموجودة بالطعام على تيسير عملية الهضم ومنع الإصابة بالإمساك مع قدرتها على خفض معدات الكولسترول بالدم، كما ان الألياف تساعد على تكويم كتلة ذات قوام بداخل المعدة يقلل الشعور بالجوع ويمنحكِ شعور بالامتلاء لفترات طويلة.

الرجيم الصحي

يجب التنبه أن كل شخص يختلف عن الآخرين من حيث الجسم وقابليته، فليس شرطاً أنه إذا ناسب شخصاً ما رجيم معين واستطاع أن يخفف من وزنه أن يكون هذا الرجيم نفسه يناسبك، فربما يحدث العكس وينتج عنه آثاراً سلبية.

يجب أن يراعي الرجيم الحالة الصحية للشخص وتاريخه المرضي.

يجب أن يحتوي الرجيم الصحي على مواد غذائية متوازنة، بحيث لا يفتقر إلى أي نوع من أنواع المواد الغذائية والتركيز على نوع آخر لأن كل نوع من الأغذية يحتوي على عناصر مهمة للجسم قد لا توجد في عنصر آخر، فيجب أن تكون للخضراوات والفواكه والدهون والبروتينات نصيب مناسب.

أن يبتعد الرجيم عن الحرمان، فعملية حرمان الشخص من بعض الأطعمة وخاصة إذا كانت مرغوبة لديه تؤدي بالشخص إلى عدم الاستمرار في هذا الرجيم.

يجب أن يكون الهدف من الرجيم هو حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة عن جسم الإنسان والابتعاد عن المساس بالأنسجة وخلايا الجسم، أو تقليل نسبة المياه في الجسم.

أن يقوم الرجيم بإنقاص الوزن بالتدريج وليس دفعة واحدة من أجل أن يستمر هذا النقص في الوزن حتى بعد ترك الرجيم، وأن لا يعود الجسم إلى الوزن السابق بل أحياناً تحدث زيادة عن الوزن الأصلي بعد ترك الرجيم.

يجب أن لا يؤثر الرجيم على صحة الشخص ولا لياقته ونشاطه وقدرته على القيام بالأعمال والأنشطة المختلفة، فليس الهدف من الرجيم هو اتعاب الجسم وارهاقه وانما زيادة نشاطه وقوته وقدرته على القيام بالأنشطة المختلفة.

وهنا بعض الأسباب والطرق التي يمكن أن تدرج في النظام الغذائي في نمط حياتك :

1. تناول الغذاء العضوي :

الهدف الرئيسي للزراعة العضوية هو أن تكون مستدامة ، هذا يعني أنه يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى ، دون استنفاد الموارد أيضا يتجنب الزراعة العضوية استخدام المواد الكيميائية الضارة ، المزارع العضوية تنمو مجموعة متنوعة من النباتات للحفاظ على التربة صحية والحفاظ على التنوع ، في بيئة خالية من المواد الكيميائية .

2. تناول الأطعمة الكاملة ، مع الألياف الكافية :

الأطعمة هي معقدة من الناحية التغذوية من ناحية أخرى ، الأطعمة المكررة لديها الكثير من قيمتها الغذائية والألياف و. أكل البقوليات والفول لتعبئة وجبات البروتين .

3. تجنب تناول الأطعمة المصنعة :

وتستخدم ما يقرب من ثلاثة آلاف المضافة في الأغذية المصنعة ، إذا كنت لا تريد لملء جسمك مع تلك المواد الكيميائية ،

> فقد حان الوقت لنقول لا للأغذية المصنعة ونعم الجسم السليم .

4. تناول الكثير من الخضار والفواكه :

تستهلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخضار الورقي الاخضر الداكن في شكله الخام فتناول الطعام الخام يوفر أقصى قدر من الفوائد للجسم .

5. تخطي اللحوم ومنتجات الألبان :

محاولة لتجنب استهلاك الدواجن والأسماك واللحوم الأخرى .

طرق انقاص الوزن

النوم المنتظم من أهمّ العادات التي تساعد على تخفيف الوزن؛ حيث إنّ قلّة النوم تؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع، بينما تزيد ساعات النوم من مقدار السعرات الحرارية الّتي يتمّ حرقها أثناء الليل، لذا حاول أن تنام في الليل قدر المستطاع.

مارس أنشطة بدنيّةً أثناء النها، وذلك كي يقوم جسمك بحرق السعرات الحرارية طوال اليوم، ويمكنك القيام بهذا بأقلّ مجهود عن طريق المشي لمدّة ما بين عشرين إلى ثلاثين دقيقة، أو القيام ببعض الأعمال المنزلية، أو الرّكض لمدّة عشر دقائق على الأقل، يمكن لبعض الأشخاص الحصول على (مشاية كهربائية) في المنزل بأسعار مناسبة.

حاول أن تتناول الطعام في المنزل قدر المستطاع، حتى إن كنت ستقضي أوقاتاً طويلة في الخارج، فيمكنك أن تأكل وجبةً خفيفةً خالية من الدهون والكربوهيدرات، وتكون وجبتك الأساسيّة في المنزل؛ حيث يمكنك أن تتحكّم في كميّة الدهون والأملاح في الطعام.

الاهتمام بالشكل يساعدك على التقليل من كميّة الطعام التي تتناولها في كلّ وجبة، عليك بتناول الطعام في أطباق صغيرة الحجم لكي تقلّل من الكمية التي تحضّرها لنفسك، وحاول أن يتمّ تنظيم الطعام بشكلٍ جيّد؛ حيث إنّ الكميّة الصغيرة في تلك الحالة تساعد على الشعور بالشبع في وقت أسرع.

أكثِر من مضغ العلكة الخالية من السكر أو اللبان الطبيعي لتحسين عمليّة الهضم، وبالتالي لن يتراكم الطعام في معدتك، ويجب أن يصاحب ذلك الإكثار من شرب الماء بمتوسّط أربعة لترات على مدار اليوم.