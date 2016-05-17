ضبط 16من أقارب طالبة الشرقيه لقطعهم الطريق ومنعهم الطالبات من تأدية الامتحانات

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم، القبض على 16 من أقارب طالبة قرية بنى صالح المتغيبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر من المستشار أمير نوار رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بضبط وإحضار 25 من أقارب طالبة قرية بنى صالح، ومن بين الصادر لهم قرار بالضبط والإحضار والد الطالبة، وذلك لقيامهم بالتجمهر، وبتعطيل المرور ومنع الطالبات من تأدية الامتحانات. كان قد تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بقيام العشرات من أهالى قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس، بقطع 3 طرق حيوية وهى “بلبيس – منيا القمح وبلبيس- الزقازيق، ومشتول- منيا القمح” من أمام قرية ميت جابر، بسبب تغيب فتاة أمس بعد تأدية الامتحان، وقيام أقارب الفتاة بغلق أبواب المعهد أمام رئيس اللجنة والفتيات. وفى سياق متصل تسبب قطع الطريق فى شلل مرورى بمدينة بلبيس، وتعطيل عدد كبير من الورديات بالعاشر من رمضان، لعدم وصول العمال بسبب قطع الطريق. فيما كلف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، القيادات الأمنية وشرطة المرور، للوصول إلى موقع الطرق وتسير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام السيارات، حرصا لعدم تعطيل مصالحهم. وأفاد مصدر أمنى بمركز شرطة بلبيس ، أنه تم نقل لجنة الامتحانات بمعهد فتيات قرية ميت جابر الإعدادى الأزهرى، إلى مدرسة بقرية البلاشون المجاورة، لكى تتمكن الطالبات من تأدية امتحانات نهاية العامة، لحين التفاوض مع أهالى الطالبة المتغيبة، وإقناعهم بفتح الطريق، وفض اعتصامهم من أمام المعهد الأزهرى بالقرية وإتباع الطرق القانونية. وقامت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، بإعادة فتح الطريق العام من أمام قرية ميت جابر والذى، يربط القرية بثلاثة مراكز حيوية هى “بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح”، وذلك بعد عودة الطالبة المتغيبة، أثناء خروجها من الامتحانات أمس، فيما تجرى الأجهزة الأمنية التحقيق مع الفتاة للتوصل إلى أسباب اختفائها.