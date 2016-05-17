ضبط مخالفات مرورية وأسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا

مراسل«ONA»:

> شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة إستهدفت حائزي الأسلحة والمواد المخدرة والمخالفات المرورية والتموينية وضبط الأمن بالشارع تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا .

> وتم ضبط عدد 1645 مخالفة مرورية و33 قضية تموينية و12 قطعة سلاح ناري و 4 قضايا مخدرات، ما بين تعاطي وإتجار، وتنفيذ عدد 657 حكم قضائي .

> كما تم القبض علي 3 متهمين هاربين من أحكام قضائية بينهم قضية تزوير بمركز مغاغة، وقضية هتك عرض بمركز المنيا، والقبض علي صبي ميكانيكي يدعي إبرام نشأت 18 عاما، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .