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ضبط مخالفات مرورية وأسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا

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ضبط مخالفات مرورية وأسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا ضبط مخالفات مرورية وأسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا

 

مديرية امن المنيا

مراسل«ONA»:
> شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة إستهدفت حائزي الأسلحة والمواد المخدرة والمخالفات المرورية والتموينية وضبط الأمن بالشارع تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا .
> وتم ضبط عدد 1645 مخالفة مرورية و33 قضية تموينية و12 قطعة سلاح ناري و 4 قضايا مخدرات، ما بين تعاطي وإتجار، وتنفيذ عدد 657 حكم قضائي .
> كما تم القبض علي 3 متهمين هاربين من أحكام قضائية بينهم قضية تزوير بمركز مغاغة، وقضية هتك عرض بمركز المنيا، والقبض علي صبي ميكانيكي يدعي إبرام نشأت 18 عاما، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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