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«الزراعة»: استلام أكثر من 3 ملايين طن قمح من المزارعين على مستوى الجمهورية

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«الزراعة»: استلام أكثر من 3 ملايين طن قمح من المزارعين على مستوى الجمهورية «الزراعة»: استلام أكثر من 3 ملايين طن قمح من المزارعين على مستوى الجمهورية

أرشيفية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي، حتى الآن للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن حوالي 3 مليون، و78 ألف، و516 طن، بكافة المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، تسلمت حتى الآن حوالي 719 ألف، و373 طن، من القمح.

وأضافت أن تسلمت المطاحن، 759 ألف، و908 طن، فيما بلغت الكمية التي تسلمتها الشركتين المصرية، والعامة للصوامع من القمح حتى الآن حوالي 830 ألف، و760 طن، و768 ألف و475 طن.

وأكد البيان، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكلٍ يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبيعة المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

كما تتابع للعمل على حل المشكلات بشكلٍ فوري وسريع، فضلًا عن كشف أي تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد، وتضر بالدعم المقدم للفلاح.

وأرجعت الوزارة السبب في السيولة التي شهدتها عمليات التوريد مؤخرًا، إلى قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، بمشاركة الجمعيات التعاونية في عملية التوريد.

وأفاد القراران بأن تتسلم الجمعيات التعاونية الزراعية، وفروعها المنتشرة في القرى، والمحافظات المختلفة، الأقماح المحلية من المزارعين، خاصةً في المناطق التي لا توجد بها شون قريبة، ومن ثم تقوم بتوريد الأقماح بمعرفتها للشون والصوامع ومناطق لتوريد المختلفة، بعد دفع مستحقات المزارعين فور الانتهاء من عمليات الفرز مباشرة.

 

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