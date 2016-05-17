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صور..تعاون بين «الإسكان» وشركة إيطالية لتنفيذ 10 آلاف وحدة بنظام العمارة الخضراء

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توقيع التعاون بين "الإسكان" والشركة الإيطالية

توقيع التعاون بين “الإسكان” والشركة الإيطالية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، توقيع اتفاقيتي تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى الشركات الحكومية، وشركة شانيل هوم الإيطالية.

وجاء التعاون، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بنظام العمارة الخضراء لأول مرة في المشروع، بأعلى المعايير والمواصفات الهندسية، وأكثرها تقدمًا.

وأعرب “مدبولي”، عن سعادته البالغة، بتنفيذ هذه الوحدات في أقل وقتٍ وبأقل تكلفة، وجودة عالية، وذلك خلال عام واحد فقط.

واستعرض وزير الإسكان، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب، ومحدودي الدخل في ، وأهمية التعاون مع الشركات ذات الخبرة، لتنفيذ وحدات ضمن المشروع بمعايير عالمية، وبأحدث النظم التكنولوجية.

وأوضح الوزير، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ هذه الوحدات سيتم خلال ١٢ شهرًا، بأعلى جودة، وأقل تكلفة، وهذه الوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وسيتم تنفيذها بمساحة ٩٠ مترًا للوحدة.

وقال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عقب التوقيع، إنه سيتم تنفيذ 419 عمارة بإجمالي 10008 وحدات، بمساحة 90 مترًا.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذه الوحدات بنظام العمارة الخضراء، بعد اعتماد نظام البناء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأضاف “فهمىي”، أن الهيئة ستقوم بتوفير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ، وتسليم الرسومات التنفيذية، ومقايسات الأعمال للعمارات، وأعمال الموقع العام التي تشمل المرافق الداخلية”.

كما ستوفر ” استخراج التراخيص اللازمة للأعمال، إضافةً إلى اعتماد التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها عن طريق الشركة المصرية، بالتعاون مع الشركة الإيطالية”.

وأعرب مسئولو الشركة الإيطالية عن سعادتهم بالعمل فى مشروع ضخم مثل مشروع الإسكان الاجتماعى، مبدين استعدادهم للعمل فى عدد من المشروعات الأخرى فى مصر.

توقيع التعاون بين الإسكان والشركة الإيطالية

توقيع التعاون بين الإسكان والشركة الإيطالية

 

توقيع التعاون بين الإسكان والشركة الإيطالية

توقيع التعاون بين الإسكان والشركة الإيطالية

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