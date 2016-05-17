سقوط تشكيل عصابى بحوزته 5 كيلو حشيش فى القليوبية

تمكنت ضباط مباحث المخدرات بالقليوبية من ضبط أخطر تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات بدائرة مركز بنها، تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث على أنة وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بأمن القليوبية أكدتها التحريات مفادها قيام كل من حسن م. 55 سنة فلاح وعلى ص. 23 سنة عاطل ومحمد ح. 22سنة عاطل بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز بنها،أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 23 فرش لمخدر الحشيش تزن حوالى 5 كيلو جرام ومبلغ مالى 8250 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض سكين.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12709 جنح مركز بنها لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة.

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