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أعراض أنفلونزا الخنازير.. أبرزها التهاب الحلق واحمرار العينين

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أعراض أنفلونزا الخنازير.. أبرزها التهاب الحلق واحمرار العينين أعراض أنفلونزا الخنازير.. أبرزها التهاب الحلق واحمرار العينين
تنتقل فيروسات أنفلونزا الخنازير H1N1 لمعظم مربى الخنازير، إضافة إلى الأطباء البيطريين، لكن انتقالها بين الناس نسبتها قليلة للغاية، وكانت أول إصابة بالفيروس فى عام 2009.

• اعراض أنفلونزا الخنازير
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>وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Myoclinic”، عن أعراض انفلونزا الخنازير، وتشمل:
>• حمى (ولكن ليس دائما).
>• سعال.
>• التهاب الحلق.
>• سيلان الأنف أو انسداد.
>• احمرار العينين.
>• آلام الجسم.
>• صداع الرأس.
>• تعب.
>• إسهال.
>• قىء وغثيان.

• أنفلونزا الخنازير وباء عالمى
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>وأضاف التقرير أن أعراض أنفلونزا “H1N1” تتطور بعد مرور 1-3 أيام من التعرض للفيروس، وتزايدت معدلات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسى البشرى الذى يسببه الفيروس، ونتيجة لذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية “WHO” أن أنفلونزا الخنازير وباء عالميا، وهناك سلالة أخرى، ظهرت فى عام 2011 فى البشر يطلق عليها “H3N2”.

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