قصر ثقافة بهاء طاهر ينظم ندوة تثقيفية حول فيلم "خرج ولم يعد"

نظم نادى التذوق السينمائى بقصر ثقافة بهاء طاهر التابع لفرع ثقافة الأقصر، برئاسة محمد العدوى، ندوة نقدية عن فيلم "خرج ولم يعد"، ألقاها الأديب بكرى عبد الحميد بمقر القصر.

ومن جانبه صرح أحمد صالح، مدير القصر، بأن عبد الحميد تناول أحداث الفيلم الذى يدور عن رحلة هذا الشاب عطية يحيى الفخرانى فى بحثه عن أسلوب جديد للحياة، بعد أن ظلمته المدينة، ورغم أنه موظف بسيط فى أرشيف إحدى الوزارات، يحلم بأن يصبح مديرها العام حتى لو اقتضى ذلك عشرين عاما من الانتظار.

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