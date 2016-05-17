بالصور.. الأقصر تتصدر حملات إزالة التعديات على نهر النيل بتنفيذ 110 قرارات

فازت الأقصر بالمركز الأول بين محافظات الجمهورية فى إزالة التعديات على نهر النيل، وتمكنت الإدارة العامة لحماية النيل بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع سلطات المحافظة، والأجهزة الأمنية من إزالة 110 تعديات على حرم نهر النيل خلال الأسابيع الماضية، صرح بذلك المهندس هانى أبوالحجاج، مدير إدارة حماية النيل بمدينة الأقصر.

وأضاف المهندس هانى أبو الحجاج فى تصريحات صحفية، أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، يتابع بشكل يومى معدل تنفيذ قرارات الإزالة، وإجراءات وقف القيام بأى تعديات جديدة ومنعها فى المهد.

وأوضح مدير إدارة حماية النيل بمدينة الأقصر، أن خطة العمل التى وضعها المهندس بدوى سيد محمود المدير العام لحماية النيل بالمحافظة، تضمنت وضع جدول زمنى لتنفيذ 400 قرار إزالة لتعديات متنوعة على حرم نهر النيل أغلبها تعديات بالردم، وأن المائة وعشرة قرار التى نفذت خلال الفترة الماضية كانت داخل نطاق مدينة الأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات القرارات الأخرى داخل بقية مدن المحافظة، وتنص خطة العمل الجديدة وبالتنسيق مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى مدير الأمن، تقسيم المحافظة وفقا للمناطق الجغرافية وتحديد جداول زمنية للقيام بحملات الإزالة على أن تستهدف الحملات قرارات الإزالة الصادرة لعام 2016 ومن ثم البدء فى قرارات الإزالة للأعوام السابقة.

وكانت الأقصر قد شهدت هذا الأسبوع انطلاق مبادرة شعبية، أطلقتها أحزاب الوفد والشعب الجمهورى، واللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، ومركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، لدعم الجهود الحكومية فى إزالة التعديات على حرم نهر النيل وأراضى الدولة والأراضى الزراعية، وتمكنت بالتنسيق مع سلطات المحافظة وإدارة حماية النيل، وبحضور رئيس مدينة القرنة العميد أيمن الشريف، ومدير حماية النيل بمدينة الأقصر المهندس هانى أبوالحجاج، من إزالة 13 تعديا على حرم نهر النيل بقرية البعيرات بمدينة القرنة.

وتعد المبادرة بحسب تصريحات محمد صالح، منسق اللجنة الشعبية، لدعم ومناصرة القضايا الوطنية لتنفيذ عشرة قرارات إزالة أخرى خلال الأيام المقبلة، وذلك على نفقة وبمعرفة المتعدين وبحضور ممثلى الإدارة العامة لحماية النيل وسلطات المحافظة.

- بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على نهر النيل فى مبادرة شعبية بالأقصر