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إصابة طالبة بالتسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

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إصابة طالبة بالتسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎ إصابة طالبة بالتسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

17 مايو 2016 | 10:01 صباحاً

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أصيبت طالبة، اليوم الثلاثاء،  بحالة تسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم بناحية بني هلال دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج .
> كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوصول آيات طه محمد أحمد 18 سنة طالبة، وتقيم بناحية بني هلال دائرة المركز إلي المستشفي المركزي مصابه بحالة إعياء شديد وهبوط بالعلامات الحيوية «إدعاء تناول طعام فاسد ».
> بالإنتقال والفحص وسؤال المصابة، قررت حدوث إصابتها عقب تناولها وجبة طعام منزلي غير طازج ونفت الشبهة الجنائية .
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 2126 جنح المركز لسنة 2016 ، وجار العرض علي النيابة العامة.

2016-05-17

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أونا