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السيسي يصل أسيوط لافتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال الكهرباء بالصعيد

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السيسي يصل أسيوط لافتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال الكهرباء بالصعيد السيسي يصل أسيوط لافتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال الكهرباء بالصعيد

مراسل «ONA»:

 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى محافظة أسيوط؛ لافتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط وعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، إضافة إلى افتتاح عددًا من المشروعات القومية في مجال الكهرباء والطاقة بمحافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يقف الرئيس السيسي على آليات تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، فضلا عن افتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط بقدرة ألف ميجاوات.

كما سيقوم الرئيس السيسي، بجولة تفقدية لقناطر أسيوط الجديدة، والتي سيتم خلال أسابيع إطلاق مياه النيل في مجراها، كما سيفتتح أيضًا 6 محطات أخرى بمحافظات مختلفة عبر الفيديو كونفرانس وهي محطة شمال الجيزة بقدرة ٧٥٠ ميجا، ومحطة ٦ أكتوبر، عتاقة، الحمرة بأسيوط، البساتين، والمتنقلة شرق القاهرة.

وتبلغ تكلفة محطة كهرباء أسيوط الجديدة وقدرتها ألف ميجاوات ٧٧٦ مليون دولار تم إنشاؤها على مساحة ٨٥ فدانًا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول، كما يعطي الرئيس من أسيوط إشارة البدء بتشغيل محطات أخرى.

ويرافق الرئيس السيسي، خلال الزيارة كل من وزراء “الكهرباء، ، البترول، الداخلية، والتعليم”.

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أونا

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