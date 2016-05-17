صور.. وزير النقل: الانتهاء من صيانة 85 محطة سكك حديدية نهاية أغسطس المقبل

عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اليوم، اجتماعًا مع اللواء محمـد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بحضور قيادات السكة الحديد والإنتاج الحربي.

وأكد سعيد، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة مصانع وشركات وزارة الإنتاج الحربي لصالح السكك الحديدية.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة، لسرعة تطوير منظومة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي للمزلقانات، والمحطات، التي يتم تطويرها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكذا عمرات الجرارات المختلفة.

وأكد وزير النقل، خلال الاجتماع، ضرورة العمل 24 ساعة للانتهاء من خطة تطوير المزلقانات والمحطات، لافتًا أنه تم الانتهاء من صيانة، وتحسين 12 محطة تابعة للهيئة.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من 10 محطات خلال شهر يونيو، و38 محطة خلال شهر يوليو، فضلًا عن تطوير 25 محطة خلال شهر أغسطس، ليصبح إجمالي ما سيتم تطويره من محطات بنهاية أغسطس القادم، 85 محطة.

> وأضاف، أنه تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة القومية للسكك الحديدية، والإنتاج الحربي، لتطوير معدات ورش أبوزعبل للسكك الحديدية.

من جانبه، أوضح اللواء محمد العصار، أن وزارة الانتاج الحربي تشارك وزارة النقل في تطوير المزلقانات والمحطات، مضيفًا أن هناك مناقشات متميزة لصالح انجاز هذه المشروعات المشتركة، والاتفاق مع وزارة النقل على ضرورة سرعة الانجاز لخدمة المواطن المصري.

يذكر أن المشروعات التي تعاقدت عليها بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الانتاج الحربي تتضمن ( مشروع تطوير 295 مزلقانًا، و مشروع تطوير 92 محطة للسكة الحديد، ومشروعات متعددة لصيانة الجرارات، وأعمال العمرة الجسيمة).