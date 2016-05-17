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مصادر: "رشيد" يتقدم بطلب للتصالح للجنة استرداد الأموال دون تحديد القيمة

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مصادر: "رشيد" يتقدم بطلب للتصالح للجنة استرداد الأموال دون تحديد القيمة مصادر: "رشيد" يتقدم بطلب للتصالح للجنة استرداد الأموال دون تحديد القيمة
أكدت مصادر مطلعة تقدم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بطلب إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتى يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام، للتصالح والتسوية، لإنهاء الإجراءات القضائية فى أسرع وقت ممكن، رغبة منه فى العودة إلى مرة أخرى.

وكشفت المصادر أن الطلب المقدم لم يتم فيه تحديد أى مبالغ مالية للتسوية، وفى انتظار القيمة التى تحددها تقارير اللجنة المختصة بفحص طلبات التصالح.


>- حكمة الجنايات تطلب من محامى رشيد محمد رشيد تقديم ما يفيد تصالحه مع الدولة

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