تشديدات أمنية مكثفة قبل افتتاح الرئيس السيسى محطة كهرباء أسيوط

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء محطة كهرباء أسيوط الجديدة، وهى إحدى المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحالف شركتى "جنرال إليكترك وشركة أوراسكوم" ووزارة الكهرباء والطاقة.

وتشهد منطقة المشروع تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن كما تم رفع كفاءة الطريق من مطار أسيوط الدولى وحتى محطة الكهرباء التى سيتم افتتاحها.

وكان اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأسامه عسران نائب وزير الكهرباء وجابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء قد وصلوا منذ أمس للوقوف على الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس وكان فى استقبالهم اللواء جمال شاش رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندس إبراهيم الشحات رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء والمهندس عبد الناصر معروف المهندس المقيم بالمشروع.

وتعد محطة كهرباء أسيوط الجديدة واحدة من المحطات العملاقة التى أنشئت على مساحة 85 فدانا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول، وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر، حيث تضم 8 وحدات لتوليد الكهرباء قدرة كل وحدة منها 125 ميجاوات، وتنفذ على 3 مراحل، تم الإنتهاء من المرحلة الأولى ،والثانية بطاقة 1000 ميجاوات.

وقالت مصادر إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بافتتاح محطة كهرباء أسيوط ميدانيا و5 محطات أخرى بعدد من المحافظات بنظام الفيديو كونفراس من موقع المحطات وهى محطة شمال الجيزة ومحطة 6 أكتوبر ومحطة كهرباء المحمودية ومحطة توليد البساتين ودمياط الغازية ومحطة الحمراء بأسيوط وشرق القاهرة والبساتين.

وأضافت المصادر أن إجمالى القدرات المضافة من هذه المحطات ستبلغ 4710 ميجا وات وأن هذا الصيف لا يحتاج لخطة عاجلة مثل الصيف الماضى لمواجهة الأحمال.

ومن جهته قال المهندس ياسر السوقى محافظ أسيوط إن محطة كهرباء أسيوط واحدة من المشروعات المهمة والعملاقة حيث تضم 8 وحدات توليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات أى أنها ستوفر 1000 ميجا وات من الكهرباء مما يساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء وتجنب عمليات تخفيف الأحمال كما أنها تقوم بتوفير 5 آلاف فرصة عمل، منها 3500 فرصة عمل مباشرة، و1500

>غير مباشرة.

- مصدر بالكهرباء: السيسي يفتتح محطة أسيوط الجديدة بقدرة 1000ميجا وات غداً