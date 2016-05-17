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المعارضة السورية: مقتل 18 شخصا من قوات النظام بريف اللاذقية

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المعارضة السورية: مقتل 18 شخصا من قوات النظام بريف اللاذقية المعارضة السورية: مقتل 18 شخصا من قوات النظام بريف اللاذقية

>تجددت الاشتباكات فى ريف اللاذقية بين المعارضة السورية من ناحية وبين القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها من ناحية أخري.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مصادر من المعارضة السورية المسلحة تأكيدها مقتل 18 عنصرا من قوات النظام والميليشيات المساندة فى منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية بعد محاولة اقتحام فاشلة.

وفى حلب صد الجيش السورى الحر وفصائل معارضة مسلحة هجوما واسعا لقوات النظام السورى والميليشيات المساندة لها على منطقتى الشيخ نجار وحندرات وكبدهم "خسائر فادحة فى العدة والعتاد"، - حسب القناة.

أما فى حمص، فأسفر القصف العشوائى بقذائف الهاون عن سقوط ضحايا مدنيين فى حى الوعر غربى المدينة الذى يقطنه أكثر من 100 ألف شخص فى ظل حصار خانق ومنع لدخول الأغذية والمواد الطبية - ولم تشر القناة إلى الجهة التى تقف وراء هذا القصف.
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