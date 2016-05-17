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مقتل شرطى بدبى فى إطلاق نار على يد زميله

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مقتل شرطى بدبى فى إطلاق نار على يد زميله مقتل شرطى بدبى فى إطلاق نار على يد زميله

> قالت صحيفة مملوكة للدولة فى الإمارات العربية المتحدة إن شرطيا فى دبى أطلق النار على زميل له فأرداه قتيلا بعد مزاعم باعتدائه جنسيا عليه.

وقالت صحيفة ذى ناشونال الصادرة فى أبوظبى فى عدد اليوم الثلاثاء إن المتهم رقيب دورية يمنى الجنسية (26 عاما) قتل ضابط مستودع أسلحة إماراتيا (51 عاما) عقب تسلمه سلاحه فى بدء نوبة عمله يوم 8 نوفمبر.

وأفادت الصحيفة أن محكمة دبى الجنائية استمعت إلى شهادة يوم الاثنين بأن الرقيب اليمنى اتهم الضباط الإماراتى ورجلا آخر بإجباره على شم كيماويات، فقد وعيه على إثرها، ثم قاما بالاعتداء عليه جنسيا، وذلك قبلها بأيام.

ومن النادر وقوع جرائم عنف فى الإمارات، حيث يفوق عدد العمال الأجانب عدد السكان المحليين، كما يعمل بعض الأجانب فى صفوف قوات الأمن.

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مصر 365