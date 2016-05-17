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4 أضرار للإكثار من اللحوم والدجاج.. أبرزها الغثيان وإجهاد الكبد

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4 أضرار للإكثار من اللحوم والدجاج.. أبرزها الغثيان وإجهاد الكبد 4 أضرار للإكثار من اللحوم والدجاج.. أبرزها الغثيان وإجهاد الكبد
البروتينات هى واحدة من العناصر الغذائية الثلاثة الموجودة فى المواد الغذائية التى يحتاجها الجسم بكميات كبيرة، جنبا إلى جنب مع الكربوهيدرات والدهون.

وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Medical News Today”، أن البروتينات تتكون من مركبات صغيرة تسمى الأحماض الأمينية، وجسم الإنسان يمكن أن ينتج الجميع ولكن تسعة من الأحماض الأمينية التى يحتاج إليها الجسم توجد فى الغذاء، مثل اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان، والبيض.

• المخاطر والاحتياطات اللازمة لاستهلاك البروتين
>معظم الدراسات تدعم استهلاك كمية تصل إلى 2 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم دون أى آثار سلبية أو ضارة، والأكثر من ذلك يزيد من مخاطر ما يلى:
>• الجفاف.
>• التعب.
>• زيادة السعرات الحرارية.
>• خروج الكالسيوم من الجسم فى البول.

وأضاف الباحثون أن تناول أكثر من 200 إلى 400 جرام من البروتين يومياً يتجاوز قدرة الكبد على تحويل النتروجين الزائد عن الحاجة إلى نفاية تدعى "اليوريا"، وهذا يمكن أن يؤدى إلى الغثيان والإسهال، وغيرها من الآثار الجانبية السلبية.


>- لو عندك مشكلة فى الهضم نام كويس وكتر البروتينات
>

- تعرف على الأطعمة قليلة السعرات الحرارية مع رجيم البروتين
>

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مصر 365

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