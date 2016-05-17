علاج حرقان البول.. عليك بشرب الماء

حرقان البول من الأعراض المؤرقة لكثير من الأشخاص، وهو أكثر شيوعا فى النساء أكثر من الرجال، وغالبا ما يكون بواسطة البكتيريا التى تصيب المسالك البولية بمجرى البول.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “WebMD” عن العوامل التى يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وتشمل:

• داء السكرى

>• سن متقدم

>• البروستات

>• حصى الكلى

>• الحمل

وأشار الباحثون إلى 4 طرق لعلاج حرقان البول:

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1- شرب الكثير من المياه

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2- تناول الكثير من فيتامين C

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3- التوقف عن تناول الأطعمة التى تؤدى إلى التهاب المسالك البولية

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>واحد من أول الأشياء التى يجب القيام بها عندما تكون لديك التهاب المسالك البولية هو شرب الكثير من الماء، لأن مياه الشرب يمكن أن تساعد فى طرد البكتيريا التى تتسبب فى الإصابة بالالتهاب، وفقاً للمعهد الوطنى للسكرى وأمراض الجهاز الهضمى والكلى (NIDDK) .>الحصول على الكثير من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين C مهم لعلاج مشاكل المسالك البولية، لأن الكميات الكبيرة من هذا الفيتامين تجعل البول أكثر حمضية، يمنع نمو البكتيريا فى المسالك البولية، وفقاً لمنظمة الصحة جونز هوبكنز الطبية.>هناك بعض الأطعمة التى تؤدى إلى التهاب المسالك البولية، مثل الكافيين، والكحول، والغذاء الحار، والنيكوتين، والمشروبات الغازية، والمحليات الصناعية التى يمكن أن تهيج المثانة. ويجب التركيز على الأطعمة الصحية، مثل الكربوهيدرات الغنية بالألياف، لتعزيز صحة الجهاز الهضمى.

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