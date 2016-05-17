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تعليم شمال سيناء تكرّم صاحب عبارة "أمى ماتت" اليوم

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تعليم شمال سيناء تكرّم صاحب عبارة "أمى ماتت" اليوم تعليم شمال سيناء تكرّم صاحب عبارة "أمى ماتت" اليوم
قال الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إن إدارة الشيخ زويد التعليمية قررت منح التلميذ محمد عبد الكريم 10.5 من 14 فى سؤال التعبير الإبداعى، بعد أن كتب فى كراسة الإجابة عبارة "أمى ماتت ومات معها كل شىء".

وأضاف عبد المنعم فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سيتم أيضا تكريم الطالب محمد بالصف الخامس الابتدائى اليوم الثلاثاء، بمقر مديرية التربية والتعليم بالشيخ زويد لتحفيزه ورفع روحه المعنوية".

وتابع أن الطالب توفيت والدته بعد ثورة 25 يناير، ولكنه ما زال متأثرًا بفراقها، موضحًا أنه تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بإحدى مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية، وتم منحه 10.5 من 14 فى مادة التعبير.


>- لهذا السبب تكرم إدارة "تعليم سيناء" محمد عبدالكريم تلميذ الابتدائية.. كتب "ماتت أمى ومات معها كل شىء" فى امتحان العربى فانفطرت قلوب رواد مواقع التواصل.. المدرسة تمنحه 11 درجة من 14 وتنظم حفلا لتكريمه
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