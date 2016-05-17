محافظ أسوان يؤكد إنهاء عمل "عواجيز الديوان"ضرورة ويطيح بـ119

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن هناك تحسنا ملموسا حدث فى الشارع الأسوانى منذ توليه منصبه، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك سلبيات كثيرة لا يستطيع التغلب عليها بمفرده وعلى المجتمع الأسوانى التكاتف مع الجهاز التنفيذى لحلها، وعلق قائلاً "أنا لا أملك عصا سحرية لكل الحلول، ولكن 50 % على الجهاز التنفيذى و50 % على المواطن الأسوانى".

وحول إنهاء عمل بعض العاملين فى المحافظة قال حجازى إنه كان ولابد من إنهاء عمل جميع العاملين فوق سن الستين عاما، أيا كان نوع وظيفته التى يشغلها أو موقعه، سواء كان يعمل بديوان عام المحافظة أو المديريات الخدمية أو الوحدات المحلية على كل مستوياتها وتوابعها أو بالمشروعات الاستثمارية والخدمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة الحالية، بتصعيد الشباب وفتح الطريق أمامه للحصول على فرصته كاملة، من خلال التدريب والممارسة لاكتساب الخبرات والترقية للدرجات الوظيفية الأعلى، لافتا إلى أنه تم إنهاء خدمة 119 مستشار وموظف فوق سن الـ60 بديوان عام المحافظة والمدن والمدن والمراكز.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة لاختيار قيادات جديدة بالمحليات، وستكون هناك قسوة فى التعامل مع التنفيذيين فى الفترات المقبلة، لأنى أعطى الفرصة فى نقاط أعلم أنها أخطاء من نوع الجهل.

محافظ أسوان: مستمر فى الدفاع عن حقوق العمالة المؤقتة