السيسي يفتتح محطة كهرباء من 8 وحدات توليد بتكلفة 4.5 مليار جنيه

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات، محطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة، والتي تعد أحد أكبر مشروعات التنمية بالصعيد، والتي تعمل بقدرة ١٠٠٠ ميجا وات، وتعد محطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة أكبر محطات الكهرباء التي تمت إقامتها أخيرًا لتأمين استقرار التغذية الكهربائية لجميع الأنشطة التجارية والسكانية والاستثمارية.

و أكدت وزارة الكهرباء أن المحطة بها ٨ وحدات إنتاج طاقة قدرة كل وحدة ١٢٥ ميجاوات، بإجمالى ١٠٠٠ ميجاوات كمرحلة أولى ويتم تنفيذها خلال ٧ أشهر، على أن يتم إضافة ٥٠٠ ميجاوات أخرى فى المرحلة الثانية وتعمل المحطة بنظام الدورة المركبة، التي تمثل ٣٣٪ من الطاقة بدون استخدام وقود.

وتتكون المحطة التي تقدر تكلفتها الاجمالية بـ4.5 مليار جنيه من 8 وحدات توليد تنقسم إلى دائرتين لمحطة محولات ريفا، ودائرتين لمحولات بنى غالب، ودائرتين لمحطة كهرباء أسيوط الوليدية والاخرى تعتبر احتياطيا للحفاظ على استقرار الكهرباء بأسيوط، لتجنب محافظات الوجه القبلي، عمليات تخفيف الأحمال والانقطاع فى التيار الكهربائى ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ وافتتاحها رسميا أوائل سبتمبر ٢٠١٧.

كما يتفقد الرئيس خلال زيارته للمحافظة الاعمال الانشائية بمشروع إنشاء قناطر اسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التى ستحل محل قناطر أسيوط القديمة التى يزيد عمرها على مائة عام.