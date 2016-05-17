137 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 7.8 مليون طن خلال ثلاثة أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 137 سفينة بحمولة 7.8 مليون طن خلال ثلاثة أيام، بداية من السبت وحتى أمس الاثنين، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 61 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن ، وعبرت القناة من الجنوب 76 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت، يوم السبت، عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 20 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية MOL QUARTZ بحمولة 159 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة الى سنغافور، كما عبرت من الجنوب 26 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت القناه من الجنوب من نصيب سفينة الحاويات الدانماركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناه شهدت يوم الأحد، عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لمالطة AL ZUBARA بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن.

كما شهدت القناة أمس الاثنين عبور 49 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 23 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الإنجليزية CMA CGM EXANDER VON HUMBOLDT بحمولة 179 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات، كما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من ناقلة البترول اليونانية TROPHY OLYMPIC بحمولة 171 ألف طن.

- عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن