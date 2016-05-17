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1700 مخبز بالجيزة تدخل منظومة الخبز الجديدة خلال إبريل الماضى

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1700 مخبز بالجيزة تدخل منظومة الخبز الجديدة خلال إبريل الماضى 1700 مخبز بالجيزة تدخل منظومة الخبز الجديدة خلال إبريل الماضى
أكد حفظى إلياس، وكيل وزارة بمحافظة الجيزة، زيادة عدد المخابز المشتركة بمنظومة الخبز خلال شهر إبريل بواقع 1735 مخبز، وذلك طبقا لتقرير قيمة الصرف من شركة "سمارت".

وأشار وكيل الوزارة لليوم السابع، أن عدد الأرغفة التى تم إنتاجها خلال الشهر الماضى بلغ 611 مليون رغيف، يغطى كافة أنحاء المحافظة.

وأضاف حفظى، أن إدارة تموين العياط الأكثر استهلاكا الخبز، حيث يتواجد به 180 مخبز وينتج ما يقرب من 60 مليون رغيف، فيما تعد إدارة تموين الدقى الأقل استهلاكا بعدد مخابز 5 وينتج مليون ونصف رغيف شهريا.

يذكر أنه تم البدء فى تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالجيزة من خلال كارت التموين الذكى، فى أغسطس 2014 .

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