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السيسى يفتتح اليوم محطة كهرباء أسيوط ويتفقد مشروع "القناطر الجديدة"

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السيسى يفتتح اليوم محطة كهرباء أسيوط ويتفقد مشروع "القناطر الجديدة" السيسى يفتتح اليوم محطة كهرباء أسيوط ويتفقد مشروع "القناطر الجديدة"
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، محطة كهرباء أسيوط الجديدة، بقدرة ألف ميجا وات، و الوقوف على آلية تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتى تهدف إلى تحسين الري في خمس محافظات بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، والمقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع أوائل سبتمبر 2017.

و يساهم مشروع القناطر الجديدة فى تحسين حالة الري بمحافظات أسيوط والمنيا و بنى سويف والفيوم و الجيزة، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بـ4 توربينات تولد 32 ميجاوات من الكهرباء قيمتها السنوية 100 مليون جنيه.

واستبق الرئيس السيسى إلى أسيوط، وفد إعلامى رفيع يضم عددا من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ومقدمى برامج التوك شو، بالإضافة إلى مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

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مصر 365

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