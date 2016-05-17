نسعى لتوفير الكهرباء بأقل كلفة على المستهلك

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن الهيئة تسعى لجلب أحدث الأجهزة والمولدات من حيث الكفاءة لتوفير أكبر كمية من الكهرباء بأقل كلفة على المستهلك، وذلك من خلال التعاون مع الشركات المعنية في شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر المكتب الرئيسي للهيئة في المنطقة الغربية في عجمان أن الهيئة وضعت نظاما إلكترونيا لتسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين في وقت يتراوح بين 20-30 دقيقة وتطمح في إنجاز المعاملات في أقل من عشر دقائق مهما كانت معقدة وسيتم تطوير مراكز خدمة إسعاد المتعاملين من خلال المباني الجديدة للهيئة التي تشهد تطورا كبيرا وفق أعلى الأنظمة العالمية للوصول لمستوى الخمسة نجوم .

وأشار إلى اعتزام الهيئة انشاء مشروع الطاقة الشمسية بعد أن درسته واطلعت على جوانبه المشجعة كافة ويتم حاليا البحث عن الأرض المناسبة لإقامته.

ثناء

وأثنى معاليه على جهود مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفريق عمل الهيئة والتي تتطور عاما بعد عام في تقديم خدماتها للجمهور لافتا إلى الزيادة في نسبة التوصيلات حيث سيتم تغطية الإمارات التي تشملها الخدمة في أقل فترة زمنية .

وقال إن طموحات دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء كبير لذا تم وضع خطة للتنافس في هذا المجال للحصول على الجوائز على مستوى الدولة وعلى مستوى الجوائز العالمية.

وتناول معاليه موضوعات هامة حول الخطط المستقبلية للهيئة في تنويع مصادر التوليد للطاقة المستخدمة خلال الفترة المقبلة.

زيارة

كان معالي وزير الطاقة قد زار امس المكتب الرئيسي للهيئة في المنطقة الغربية - عجمان للوقوف على النقاط الإيجابية ومعرفة احتياجات الجمهور.. والتقى بالموظفين والموظفات في الهيئة لمعرفة احتياجاتهم وتشجيعهم على بذل الجهد في خدمة المتعاملين وتسهيل وتيسير الأمور عليهم.. إضافة إلى لقائه مجموعة من المتعاملين والذين اطلع منهم على جودة خدمات الهيئة وما تقدمه لهم.

واطلع معاليه كذلك خلال زيارته عدة إدارات في مكتب الهيئة منها إدارتا نظم المعلومات والحسابات وغيرهما من الإدارات المهمة على سير العمل.

متابعة

تأتي هذه الزيارة لمتابعة أوضاع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن كثب ولما لها من جوانب معنوية وتحفيزية لجميع الموظفين والموظفات وبمختلف مستوياتهم في إطار حرص معاليه والمسئولين في الهيئة على التواصل المباشر مع الموظفين من خلال الزيارات واللقاءات الميدانية فضلا عن تقديم الأفضل لشعب دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرضها.

رافق معالي الوزير خلال الجولة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة ومجموعة من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في الهيئة.