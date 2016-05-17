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للرجال.. 9 أعراض غير شائعة لالتهاب البروستاتا

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للرجال.. 9 أعراض غير شائعة لالتهاب البروستاتا للرجال.. 9 أعراض غير شائعة لالتهاب البروستاتا
أمراض البروستاتا منتشرة بشكل شائع بين الرجال فى ، وبالأخص مرض التهاب البروستاتا، وهى يعنى تورم والتهاب غدة البروستاتا الموجودة أسفل المثانة البولية مباشرة، وهى مسئولة عن إنتاج السائل الذى يغذى الحيوانات المنوية.

التهاب البروستاتا يصيب الرجال بمختلف أعمارهم، ولكنه أكثر شيوعا بين الرجال الذين يبلغ عمرهم 50 عاما أو أكثر، وهى تحدث نتيجة عدة أسباب منها: الإصابة بالعدوى الميكروبية وأثناء العلاج بالمضادات الحيوية، وأحيانا لا يكون لها سبب إطلاقا، ولها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد أبزرها تشوهات الحيوانات المنوية والإصابة بالعقم.

أعراض التهاب البروستاتا


>ونسلط الضوء على أبرز أعراض التهاب البروستاتا، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى، وهى تختلف حسب السبب:
>1.الشعور بألم أو حرقان أثناء التبول.
>2.المعاناة من صعوبة عند التبول.
>3.الشعور بالحاجة للتبول بشكل متكرر، وخاصة أثناء التبول.
>4.الشعور بحاجة ملحة للتبول.
>5.آلام فى منطقة البطن أو أعلى الفخذ أو أسفل الظهر.
>6.الشعور بآلم فى المنطقة الفاصلة بين الخصية وفتحة الشرج.
>7.الشعور بألم فى العضو الذكرى أو الخصيتين.
>8.الشعور بألم عند قذف السائل المنوى.
>9.الشعور بأعراض شبيهة بالبرد والأنفلونزا (عند الإصابة بالتهاب البروستاتا البكتيرى).

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