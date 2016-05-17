«خيري» موظفي سابك يرعى 1000 أسرة

أقيم بمحافظة ينبع أمس الأول لقاء تعريفي بصندوق موظفي سابك الخيري "بر" وإسهاماته الاجتماعية، بحضور محافظ ينبع مساعد يحيى السليم، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.

واستعرض رئيس مجلس أمناء الصندوق سليمان الحصين، خلال اللقاء أبرز أعمال الصندوق، والنشاطات المتعددة التي نفذها خلال العام الماضي، التي شملت جوانب من العمل الخيري الإغاثي، ورعاية الأسر، والجوانب التوعوية والثقافية، والرعاية الصحية. وأوضح أن الصندوق يسهم حالياً في رعاية قرابة 1000 أسرة في مناطق المملكة المختلفة، ويركز على تنفيذ المشروعات النوعية ذات الأثر الفاعل التي تخدم شريحة من أفراد المجتمع، مبينا أن الصندوق بدعم كامل من سابك ينفذ حالياً مشروع بناء 120 وحدة سكنية مخصصة للإسكان الخيري بمحافظة ينبع والقرى المحيطة، بتكلفة بلغت 27 مليون ريال يتوقع الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من العام القادم. وأفاد أن المشروعات الخيرية التي نفّذها الصندوق تضمنت تشييد 40 وحدة سكنية بمنطقة جازان بتكلفة 8 ملايين ريال، كما أنجز الصندوق 8 مشروعات اجتماعية أخرى بمسمى "صلاة المسافر" ترمي إلى إيجاد أماكن مناسبة للمسافرين على الطرق الرئيسية لتأدية الصلاة، ملحق بها دورات مياه، وأماكن مخصصة للوضوء، إلى جانب مشروعات تأهيلية لبعض الأسر، ومشروعاً لرعاية السجناء، فضلاً عن أنشطة توعوية وثقافية، ومبادرات تعنى بمعالجة بعض السلبيات الاجتماعية.