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القضاء الادارى يفصل اليوم فى دعوى بطلان التحفظ على أموال مستشفى بالإسكندرية

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القضاء الادارى يفصل اليوم فى دعوى بطلان التحفظ على أموال مستشفى بالإسكندرية القضاء الادارى يفصل اليوم فى دعوى بطلان التحفظ على أموال مستشفى بالإسكندرية
تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، فى الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامى، والتى يطالب فيها ببطلان قرار التحفظ على أموال مستشفى إبراهيم عيد التخصصى بالإسكندرية.

وذكرت الدعوى، التى اختصمت كلاً من وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن القرار خالف القانون والدستور، وأن التحفظ على أموال المستشفى جاء بمعلومات مخالفة للحقيقة وأنها تنتمى للإخوان.

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