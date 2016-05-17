مباحث القاهرة تضبط 3 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة

تمكن الرائد محمد سلام معاون مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط "طارق م م " 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 983 لسنة 2007م إمبابة "سلاح نارى"، وتم ضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة من ذات العيار، اعترف بحيازتها بقصد الدفاع و 150 قرصا مخدرا، بقصد الاتجار، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10442 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجح الملازم محمد السبكى معاون مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط " حسن م س " 31 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار "، واعترف بحيازته بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4019 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب إبراهيم عزب معاون مباحث قسم شرطة الشروق، من ضبط "عماد ح ث " 27 سنة، عاطل، ومقيم مركز الفتح فى أسيوط، والسابق اتهامه فى القضية رقم 10260 لسنة 1999 مركز الفتح "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مم، و 2 طلقة من ذات العيار، واعترف بحيازته بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1723 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.