مؤسسة بيانولا تعرض غدا "أفلام الدقيقة الواحدة" بمركز الجزويت الثقافى

تنظم مؤسسة بيانولا الثقافية نتاج ورشة أفلام الدقيقة الواحدة عن موضوع "الوطن والهجرة"، ويحضره المخرجة هالة خليل ومخرجو فيلم نواره وذلك غدا الأربعاء مايو بمركز الجزويت الثقافى.

ويعرض مقدمو الورشة10 أفلام من دقيقة واحدة بعيون شباب من مخرجى الإسكندرية تعرض رؤية مخرجيها عن أوطانهم، وخبراتهم عن الغربة والهجرة، ويعقبه مناقشة مع مدربى الورشة محمد الكاتب وكيرلس يوسف وأصحاب الأفلام مع المخرجة هالة خليل.

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