الخدمة المدنية: رشح على الرغبات الأعلى نقاطاًً منه

أوضحت وزارة الخدمة المدنية معلقةً على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أحد خريجي طب الأسنان وهو يقوم بحرق شهادته أمام مبنى الوزارة وتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ أنها راجعت بياناته حسب سجلات برنامج التوظيف جدارة، واتضح أن المواطن حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن بتقدير مقبول، وأقدمية التخرج من تاريخ 13/9/1436هـ وتقدم على إعلان الوظائف الصحية شهر جمادى الآخر لعام 1437هـ وكان مجموع نقاطه (52.7040) نقطة، وحدد رغباته على (49) رغبة ورشح على تلك الرغبات من هم أعلى نقاطاًً حيث كانت نقاط آخر مرشح من الرغبات التي حددها في طلبه (59.04)، وأضافت الخدمة المدنية أن هناك وظيفة في نجران لم يتقدم لها، ولم تكن ضمن رغباته، ورشح عليها من هو أقل منه نقاطاً (50.83) ، مشيرة إلى أنها أعلنت في المفاضلة السابقة عن (185) وظيفة طب أسنان للرجال شغلت بالكامل.

في الوقت ذاته لفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصها من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشروعات ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية التي تراها تلك الجهات، ودور الوزارة يأتي لاحقاً حيث تقوم بإعلان الوظائف التي تردها من الجهات الحكومية وفق الخطة السنوية المعلنة للجميع، ويتقدم لها المواطنون والمواطنات المؤهلون لشغلها للمنافسة عليها وفق مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص بحسب ما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية حيث يتم إجراء المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات بحسب العناصر التالية: (الأقدمية - نسبة المعدل في وثيقة التخرج)، إضافة إلى المتطلبات الوظيفية الاخرى ذات العلاقة بالوظيفة أو المهنة، وبعد المفاضلة يتم ترشيح الاعلى نقاطاً على الرغبات التي حددها المتقدم.