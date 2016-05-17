الإنتربول يرفع اسم نائب رئيس العراق السابق من قائمة المطلوبين للاعتقال

رفعت لجنة الرقابة بالشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، أمس الاثنين اسم نائب الرئيس العراقى السابق، طارق الهاشمي، من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال نهائيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن لجنة الرقابة بالإنتربول، قولها "إنها تأكدت من أن المعلومات التى قدمت حول الهاشمى أظهرت شكوكا قوية فى صحتها، ولذلك قررت اللجنة رفع اسمه الهاشمي، وتلك المعلومات، نهائيا من ملفاتها"، مضيفة أنها لم تقتنع بالمبررات التى قدمتها السلطات العراقية للقبض على نائب الرئيس العراقى السابق.

ومن جهته وصف الهاشمي، قرار الإنتربول بأنه "دليل على أن التهم التى ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة".

وكان الإنتربول أصدر فى مايو عام 2012، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمى بتهمة دعم الإرهاب، بطلب من الحكومة العراقية، برئاسة رئيس الوزراء - فى ذلك الوقت - نورى المالكي، اتهم الهاشمى بعمليات قتل وقيادة فرق اغتيالات فى البلاد.

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