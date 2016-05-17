أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإنتربول يرفع اسم نائب رئيس العراق السابق من قائمة المطلوبين للاعتقال

Google+ Print
الإنتربول يرفع اسم نائب رئيس العراق السابق من قائمة المطلوبين للاعتقال الإنتربول يرفع اسم نائب رئيس العراق السابق من قائمة المطلوبين للاعتقال
رفعت لجنة الرقابة بالشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، أمس الاثنين اسم نائب الرئيس العراقى السابق، طارق الهاشمي، من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال نهائيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" ، عن لجنة الرقابة بالإنتربول، قولها "إنها تأكدت من أن المعلومات التى قدمت حول الهاشمى أظهرت شكوكا قوية فى صحتها، ولذلك قررت اللجنة رفع اسمه الهاشمي، وتلك المعلومات، نهائيا من ملفاتها"، مضيفة أنها لم تقتنع بالمبررات التى قدمتها السلطات العراقية للقبض على نائب الرئيس العراقى السابق.

ومن جهته وصف الهاشمي، قرار الإنتربول بأنه "دليل على أن التهم التى ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة".

وكان الإنتربول أصدر فى مايو عام 2012، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمى بتهمة دعم الإرهاب، بطلب من العراقية، برئاسة رئيس الوزراء - فى ذلك الوقت - نورى المالكي، اتهم الهاشمى بعمليات قتل وقيادة فرق اغتيالات فى البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين