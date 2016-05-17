«الصحة» تطور الرعاية الصيدلية في المناطق

د. منيرة العصيمي

أكدت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة، د. منيرة العصيمي، أن رؤية القيادة الحكيمة وآمالها وطموحاتها المتمثلة في التحول الوطني هي رؤية أبناء الوطن ورؤية منسوبي وزارة الصحة فيما يتعلق بالمجال الصحي.

ولدى حضورها الاجتماع الحادي عشر لمديري إدارات الرعاية الصيدلية في المناطق والدورة التدريبية تحت عنوان (تنمية مهارات مديري الرعاية الصيدلية في المناطق)، التي عقدت الاثنين، قالت د. منيرة: أمامنا مسؤولية عظيمة في المجال الصحي، تتمثل في أساسها في خدمة المريض، ونحن مسؤولون أمام الله قبل أي أحد آخر، فمتى ما استشعر الموظف هذا الأمر فلن يكون هناك على الموظف رقيب مثل رقابة الله، ورغم ذلك لا بد من تنظيم خاص لكل تخصص، ومن تلك التخصصات إدارة الرعاية الصيدلية التي شهدت في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً.

ودعت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة المشاركين في اللقاء إلى الاستفادة من البرنامج الشامل المعد من قبل اللجنة المنظمة لتطبيقه في المناطق والمحافظات، مؤكدة أن إداراتهم ستحظى بالدعم من قبل إدارة الرعاية الصيدلية في وزارة الصحة.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في وزارة الصحة، د. يحيى السويح، إن اللقاء التشاوري تخللته دورة مكثفة في المهارات القيادية بهدف تطبيقها في مجالات العمل بما في ذلك مستجدات عالم التقنية والأتممة في الصيدليات، بالإضافة إلى طرح المبادرات والمعوقات وسبل حلها.